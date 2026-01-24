LDH JAPANによる次世代エンタテインメントプロジェクト“BATTLE OF TOKYO”の劇場版『LIVE IN THEATER「BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-」』の公開記念舞台あいさつが、24日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催された。【集合ショット】メンバー大集合！舞台あいさつの模様BATTLE OF TOKYOは、“超東京”という架空の未来都市を舞台に、リアルのLDHアーティストをバーチャルのキャラクターに置き換え、リアルとバー