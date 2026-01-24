ヤクルトは24日、2月1日から沖縄・浦添と神宮外苑、宮崎・西都で行うキャンプメンバーの振り分けを発表した。新人ではドラフト1位・松下（法大）、同4位の増居（トヨタ自動車）、同6位の石井（NTT東日本）が1軍スタートになった。球界最年長46歳の石川や石山、小川らベテラン勢は2軍スタート。2軍は同11日から神宮外苑で行い、同13日から宮崎・西都で行う。メンバーは以下の通り【1軍】投手20名17清水昇18奥川恭伸20