巨人の育成選手による育成練習が２４日、ジャイアンツタウンで行われた。高卒２年目の竹下徠空（らいあ）内野手はフリー打撃で３２スイング中６本のサク越え。バックスクリーン左への豪快な打球や連発を見せるなど、まずは支配下昇格を目指す背番号「０２５」の期待の大砲が「らしさ」を存分に示していた。竹下は明徳義塾から２４年育成ドラフト６位で入団し、プロ１年目だった昨年は３軍でチームトップの１１本塁打をマーク