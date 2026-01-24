２０日、神農架林区紅坪鎮温水村に生息するキンケイ（右）。（神農架＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢1月24日】中国湖北省神農架林区の紅坪鎮はここ数年、多くの野鳥が生息していることを強みに、8カ所のバードウォッチング拠点を相次いで建設、年間8千人を超える観光客を受け入れている。同林区の森林率は90％を超え、オナガキジやキンケイなどの国家重点保護動物を含む鳥類約480種が生息している。２０日、神農架林区紅坪鎮