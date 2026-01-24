楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした則本昂大投手が２４日、川崎市のジャイアンツ球場を初めて訪れ、自主トレーニングを行った。まずは一人でランニングをこなした。ファンから名前を呼ばれると、手を上げて応じる場面もあった。