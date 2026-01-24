■天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権（24日、東京体育館）女子シングルスの準々決勝が行われ、早田ひな（25、日本生命）が佐藤瞳（28、日本ペイントグループ）に4-0のストレート勝利を収め、8年連続のベスト4入りを果たした。カットマンの佐藤を相手に、左右にコースをしっかり狙い、鮮やかな強打を次々と決めていった。準決勝は木原美悠（21、トップおとめピンポンズ名古屋）と対戦する。ジュニアの部で4連覇を達成した張本