アジアサッカー連盟(AFC)は公式サイトを通じ、日本と中国が対戦するAFC U23アジアカップ決勝の審判団を発表した。主審は昨年9月に審判交流プログラムで来日したファイサル・スライマン・A・アルバラウィ氏(サウジアラビア)が担当する。37歳のアルバラウィ主審は昨季のJ1で多摩川クラシコと称される川崎フロンターレ対FC東京のほか、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪とヴィッセル神戸対清水エスパルスで笛を吹いた。アルバラウィ