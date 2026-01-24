愛媛FCは24日、MF曽根田穣が百年構想リーグでキャプテンに就任することを発表した。曽根田は愛媛ユース出身でびわこ成蹊スポーツ大を経てヴァンフォーレ甲府でプロキャリアをスタート。京都サンガF.C.と水戸ホーリーホックでプレーした後、2023年に愛媛に加入した。J3降格で迎える新シーズンを前に「現状から這い上がるために、これまでの悔しさをエネルギーに変えて、このクラブへの想いを体現できるように精進します。よろし