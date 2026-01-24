一力遼棋聖囲碁の第50期棋聖戦7番勝負の第1局は、米ハワイで23、24の両日（現地時間22、23の両日）打たれ、一力遼棋聖（28）＝名人・王座・天元・本因坊との五冠＝が236手で挑戦者の芝野虎丸十段（26）に白番中押し勝ちし、先勝した。一力棋聖は5連覇が懸かり、芝野十段は初の棋聖獲得を目指す。第2局は30、31日に広島県尾道市で行われる。