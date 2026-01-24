九州北部には24日、強い寒気が流れ込み、山間部を中心に雪が積もりました。熊本県内の大雪注意報は解除されましたが山間部は、路面の凍結に注意が必要です。 九州北部の強い寒気の影響で、先ほどまで熊本県内全域には大雪注意報が発表されていました。 積雪の観測がある南阿蘇村では午前8時に1センチでしたが観測のない阿蘇市では更なる積雪がみられ除雪車の作業や雪掻きをする人の姿がありました。現在、熊本県内の大雪注意