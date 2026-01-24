1月22日、将棋界のレジェンド棋士である加藤一二三さんが肺炎のため亡くなったことを所属事務所のワタナベエンターテイメントが公表。「弊社所属 加藤一二三（かとう ひふみ）は、令和8年1月22日（木）午前3時15分、都内病院にて肺炎のため86歳にて永眠いたしました」と報告した。「加藤さんは“神武以来（じんむこのかた）の天才”など数々の異名を持つ不世出の棋士でした。2017年6月20日の現役引退後は、個性的な言動を活かし