女優の芳根京子のディズニー映画での声優挑戦が話題だ。「芳根さんは、3月13日に全国公開が予定されているディズニー＆ピクサーの『私がビーバーになる時』の日本語吹き替え版で主人公のメイベルを演じると明らかになりました。オーディションを勝ち抜き、主人公の座を得たと伝えられています」（スポーツ紙記者）これを受けX上では、《ビーバーの声優芳根京子ちゃんなのうれしすぎる》といった歓喜の声があるものの、近ごろ見