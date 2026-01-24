楽天からＦＡで巨人入りした則本昂大投手が２４日、移籍後初めてジャイアンツ球場を訪れた。練習着姿でジャイアンツ球場の室内練習場に姿を見せ、体を動かした。則本は海外ＦＡ権を行使し、３年総額１３億円の大型契約で巨人に入団。プロ１年目の１３年には、１５勝８敗で新人王を獲得しており、球団史上初となるパ・リーグ優勝に貢献。通算３７３登板で１２０勝９９敗、４８セーブ。２３日には人的補償として、プロ４年目の田