◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、横井咲桜（ミキハウス）が芝田沙季（日本ペイントグループ）に４―０のストレートで勝ち、２５日の準決勝に進出した。「素直にうれしい気持ち。先週は普通にやられたので、今回は割り切ってできたのでよかった」と笑顔で振り返った。「前回自分の嫌なところを突かれた」と先週のスターコンテンダー・ドーハでは芝田にストレート負けを喫し