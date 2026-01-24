女子シングルス準々決勝卓球の全日本選手権が24日、東京体育館で行われ、女子シングルス準々決勝で長崎美柚（木下アビエル神奈川）は、張本美和（木下グループ）に1-4（12-10、8-11、9-11、9-11、7-11）で敗れた。第4ゲームでは、長崎が見せたスポーツマンシップに拍手が送られるシーンがあった。会場のファンから拍手が降り注いだのは第4ゲーム、長崎が6-1とリードした場面だった。張本のボールが台のエッジに当たったこと