TRiDENTが、1月23日（金）東京・渋谷WWWXにて全国ツアー＜TRiDENT BLUE DAWN TOUR 25-26＞のファイナル公演を開催。会場には約500人の観客が集結し、メジャーデビューを経て全国ツアーを重ねてきたTRiDENTの次なるフェーズへと踏み出す意思を鮮明に印象づけるステージとなった。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真本ツアーは、“BLUE DAWN（＝青い夜明け）”をキーワードに、バンドの現在地とその先に広