情報通信の株式会社クロス・マーケティングは２４日までに、全国４７都道府県に在住する２０〜７９歳の男女２４００人を対象に実施した「人間関係に関する調査（２０２６年）」の結果を公開。過去に「人間関係をリセットした」経験を持つ人は３８％、今後、「人間関係をリセットしたい」と考える人は２４％となった。同社では「自ら長期的に連絡を絶つことを『人間関係リセット』として聴取」したとしている。同社の主な分析は以