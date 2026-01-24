ブルボンは、風味豊かなラングドシャクッキーで抹茶チョコレートをサンドした「ブランチュール宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。京都府産焙煎宇治抹茶を使用し、香り高く仕上げた「抹茶フェア」のラインナップとして登場。さっくりとした食感と、深みのある抹茶の味わいが調和した上品なクッキーです。 ブルボン「ブランチュール宇治抹茶」 発売日：2026年1月27日(火) 全国発売販売場