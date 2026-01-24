強い冬型の気圧配置の影響で、東海3県では25日にかけて再び大雪のピークとなる見込みで、交通機関にも影響が出ています。JR高山線は飛騨古川駅と猪谷駅の間で、24日午後2時20分から終日運転を見合わせます。高速道路は東海3県の一部区間で、24日夜から25日にかけて予防的通行止めが実施される可能性があり、注意が必要です。▽予防的通行止めの可能性がある区間【24日午後10時以降】・名神上り八日市ICʍ