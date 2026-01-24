タレントの藤本美貴さんは1月23日、自身のInstagramを更新。娘が“ワクワク”する姿を披露しました。【写真】藤本美貴の娘のかわいい姿「楽しそう！！」藤本さんは「１月の自分の誕生日を心待ちにする次女」とつづり、写真を1枚載せています。次女が「自分でカレンダー作って」、誕生日までの日にちをハートマークで埋める姿です。「毎日ワクワクしてます」と、とてもかわいらしい様子が写真から伝わってきます。コメントでは、「