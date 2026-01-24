【ホノルル（米ハワイ州）＝川村律文】囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第１局（協賛・日本航空）が２２、２３日（現地時間）に米ハワイ州の「プリンスワイキキ」で行われ、一力棋聖が２３６手までで白番中押し勝ちし、５連覇に向けて好スタートを切った。南国ハワイを舞台に、両棋士ともアロハシャ