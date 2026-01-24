「卓球・全日本選手権」（２４日、東京体育館）女子シングルス準々決勝が行われ、張本美和（木下グループ）が長崎美柚（木下アビエル神奈川）に４−１で逆転勝ちし、準決勝に進んだ。すでに４連覇したジュニアとの２冠となる初優勝へ、あと２勝とした。第１ゲームは張本がリードを奪いながら、長崎に先にゲームポイントを握られ、そのまま先取された。その後は競り合いの中で３ゲームを連取。第５ゲームも先行を許したが最後