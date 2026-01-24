間もなく定年退職を迎えるという人や、すでに定年退職した人にとって、定年後の生活費をどのように賄っていくかは大きなテーマです。 再就職するか、それとも年金のみで生活していくかは、現在の資産状況や毎月の支出、健康状態、家族構成など、さまざまな要素を踏まえて判断する必要があります。「定年後は再就職せず、年金で暮らしていきたい」と考える世帯もありますが、世間一般では定年後も働く人が多いのかどうか