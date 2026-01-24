定年後の生活を考えるうえで、「年金＋パート収入」のバランスは多くの人にとって現実的な選択です。 一方で、「働きすぎると年金が減る」「結局、手取りは増えない」といった話を耳にし、不安を感じている人も多いでしょう。本記事では、定年後の働き方で年金に影響が出るのかを冷静に確認していきます。 定年後に週3日・月10万円で働くと、本当に「年金が減って損」になるのか？ 定年後も働き続ける場合、収