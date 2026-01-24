近年、物価高の影響や社会保険料の値上げなどにより、家計への負担が大きくなってきています。こういった状態から国民の家計を支援するため、政府は給付付き税額控除の制度設計を進めています。 給付付き税額控除とは、所得税から一定金額を差し引く税額控除と、支援対象者に対し現金を支給する現金給付を合わせた支援制度です。 本記事では、給付付き税額控除の制度設計や今後開始される電気・ガス料金支援の内容につい