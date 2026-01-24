歌手の和田アキ子が２４日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」に出演。現在の体調について語った。和田は１８日放送のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演した際、放送冒頭で「オープニングから申し訳ない」と切り出すと「３月まで病気とかケガはナシで万全で臨みたかったけど、どこでどうなったか分からないけど、声をやられてしまった」と体調不良を訴えた。その声は確かにしゃがれ声だ