情報通信の株式会社ゼロアクセルは２４日、同社運営サイト「グロウナビ」で実施したＡＧＡ（男性型脱毛症）オンライン診療についてのアンケート調査の結果を公開。ＡＧＡオンライン診療について「とても満足している」「満足している」と応えた回答者が８３％に達し、一方で「満足していない」は０％だった。調査対象者数は１００人。【治療を受けたクリニックを選んだ際の決め手は？】▼オンラインで完結するシステムだった：４