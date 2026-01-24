阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が２４日、兵庫・尼崎市にあるＳＧＬの室内練習場でジョギングした。軽い足取りでトレーナーと伴走しながら、室内練習場内を周回した。その後はキャッチボールも行い、回復傾向にあることをアピールした。立石は１７日のベースランニング中に下肢の張りを訴え、練習を取りやめ。その後、病院を受診し、右脚の肉離れと診断された。けがを受け、当初は主力中心の宜野座でキャンプ