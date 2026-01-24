ルノー・ジャポンは、ルノー カングーをベースに全長およびホイールベースを拡大し、3列7シートを備えた日本専用モデル「ルノー グランカングー」の特別仕様車「グランカングー クルール」を、2月5日より全国の正規販売店で発売する。今回導入される仕様では、サハラ砂漠の砂色をイメージした専用ボディカラー「ベージュ サハラ」を採用。自然光の下で柔らかく表情を変える色調が、実用車でありながら情緒を感じさせる佇まいを演出