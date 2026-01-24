新見市の新見中央病院、長谷川紀念病院、太田病院が、持続的な医療体制を作るため合併し、新しい病院を作ることで合意しました。新しい病院には現在の３病院にある全診療科を残す予定です。救急搬送に対応し、３病院合わせた病床数231床の半分ほどの120床にする計画です。建設場所はJR新見駅周辺を第一候補に検討し、2030年度ごろの診療開始を目指しています。 新見中央病院の治徳通博理事長は、「３病院が個別に機能を有する