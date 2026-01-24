４人組女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が２４日までにインスタグラムを更新。「モニタリング衣装」とつづり、黒地に水玉模様のワンピース姿を披露した。この投稿には「可愛いすぎる！！」「綺麗美人さん」「似合ってる！！！」「黒コーデあーりんも好き！！！」「リボンがまたいい感じ」「モノトーンも素敵！」「笑顔に癒される」などの声が寄せられてる。