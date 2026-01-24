ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が24日、右肘のコンディション不良のため筑後ファーム施設のリハビリ練習に合流した。11月に受けたメディカルチェックで引っかかり、自主トレでは投球練習は行わず、トレーナーと二人三脚でフィジカルトレーニングを中心に練習を進めてきた。今後に向けては「やってきたことの答えが出るのはこれから。（キャンプを）健康で迎えるために頑張っている」と話し、焦らず調整を続けていく。