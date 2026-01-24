韓国式ねじりドーナツで話題のBONTEMPSから、スイーツ好きの心をくすぐる新メニューが仲間入り。韓国で人気を集めるチョコレートクロワッサンが、日本のBONTEMPS店舗でも楽しめるようになりました。香ばしく焼き上げたクロワッサンと、たっぷりのチョコレートが織りなす贅沢な味わいは、ご褒美時間にもぴったり。思わず写真を撮りたくなる新作に注目です♡ 韓国発チョコクロワッサン3種 BO