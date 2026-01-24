◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般女子の部準々決勝で張本美和（17＝木下グループ）が長崎美柚（23＝木下アビエル神奈川）を4−1で破り、準決勝に進出した。試合後、張本は「今はすごくうれしい気持ち、その一言です」と語った。試合前は極度の緊張におそわれた。かつて同僚だった長崎に対して「自信がなかったので、不安と緊張でいっぱいだった」と振