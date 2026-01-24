◆卓球全日本選手権（24日、東京体育館）女子シングルスの準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。25日に準決勝、決勝が行われる。準決勝の対戦カードは次の通り。早田ひな（日本生命）―木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、横井咲桜（ミキハウス）―張本美和（木下グループ）。北九州市出身の早田は史上4人目の4連覇を目指し、木原は初優勝を見据える。2023年大会の決勝カードの顔合わせとなった。横井と張