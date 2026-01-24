ソフトバンクの藤井皓哉投手（29）が24日、福岡県筑後市で行われているリハビリ組に合流した。右肘のコンディション不良のためという。昨年11月のメディカルチェックで右肘に懸念が生じたため、ノースロー調整をしていた。そのため、立ち上げが遅れており、いったんリハビリ組に移行することになった。「（自主トレでは）トレーニングというかフィジカルの方をしっかりやっていくことをテーマにやっていた。また投げてけがしな