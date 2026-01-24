小5で不登校になり、「人生の半分はひきこもっていた」という40代男性。両親はアルコール依存症で夫婦喧嘩ばかりしており、男性はコンプレックスの塊だった。外に出て働いた時期もあるが、人間関係がうまく行かず、ひきこもることをくり返した。自分を責めてばかりいた男性が自分を変えることができた、きっかけとは――。（前後編の後編） 【画像】ひきこもり男性が語る「自分を責め続けるのが楽だった」理由