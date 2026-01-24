船の底に薬物を隠す「パラサイト型」と呼ばれる手口で、末端価格約5億円のコカインを密輸入しようとしたとして逮捕された4人について、静岡地検は不起訴処分としました。 【動画】「パラサイト型」手口でコカインを密輸入しようとしたとして逮捕された4人を不起訴処分＝静岡地検 2026年1月14日付けで不起訴処分になったのは、東京都足立区に住む40代の男性らブラジル国籍の3人と、東京都港区に住む日本人の40代男性の計4人です。