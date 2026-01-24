来月、投開票をむかえる衆議院選挙の投票用紙が県内の市や町に発送されました。 発送されたのは小選挙区用と比例代表用の２種類、合わせて４５７万９千枚です。 午前８時ごろから県の選挙管理委員会の職員によって次々とトラックに積み込まれました。 有権者は年々減少していて投票用紙は２０２４年の衆議院選より約２万枚少ないということです。 投票用紙は広島市の８つの区と県内２２の市や町にそれぞれ運ばれ、２４日午後に