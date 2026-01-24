2025年10月、静岡県沼津市で歩行者の夫婦を後ろから車ではねて重傷を負わせ、ひき逃げした罪に問われた女の判決公判が開かれ、静岡地裁沼津支部は拘禁刑2年10か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは沼津市の44歳の無職の女です。 判決などによりますと女は2025年10月の夜、沼津市新沢田町の市道で乗用車を運転中、道路脇を歩いていた夫婦に後ろから車を衝突させて重傷を負わせ、2人に救護措置をせずに