２７日に公示される衆議院選挙に向け、県警は選挙違反の取締本部を設置しました。 取締本部は県警本部と県内２６の警察署に設置され、約３７００人態勢で選挙違反の取り締まりを行い、広がるＳＮＳ上での選挙運動にも注視していくということです。 県警によりますと前回の衆議院選挙では、公職選挙法違反として投票場所において正当な理由がなく投票に干渉したとして１件書類送検したほか、２件の警告を出したということです。