NEXCO東日本は24日午後1時、除雪作業のため同日午前5時から実施していた、磐越自動車道・会津若松IC（福島）～安田IC（新潟）の通行止めを解除したと発表しました。並行する国道49号の一部区間（会津坂下町坂本～阿賀町野村）で実施していた通行止めも同時に解除になりました。 一方、大雪の影響による北陸自動車道の事故に伴い、新潟県内の高速道路と国道8号・17号・116号で通行止めの可能性があるとしています。