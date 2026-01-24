＜ザ・アメリカンエキスプレス2日目◇23日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞【画像】コレが『SM11』の52度を構えた顔つきPGAツアーの第2ラウンドが終了。トータル17アンダー・首位タイに世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、「60」を叩き出した18歳のブレイズ・ブラウン（米国）