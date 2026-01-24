＜ザ・アメリカンエキスプレス2日目◇23日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞18歳のブレーズ・ブラウン（米国）が、ニクラウス・トーナメントコースで最終9番こそバーディパットを決められなかったが、1イーグル・10バーディの「60」とビッグスコアをマーク。惜しくも、ジャスティン・トーマス（米