新潟県内は25日にかけて平地でも大雪となるところがある見込みです。気象台は大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている県内。午時11時現在の積雪量は魚沼市守門で251センチ、新潟市中央区で12センチなどとなっています。県内は25日にかけ平地も含めて大雪となる見込みで、25日午前6時までの24時間に降る雪の量は多いところで上中越の山沿いで80センチ、