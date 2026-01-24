【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは23日、トランプ政権がキューバの石油輸入を阻止するため海上封鎖を検討していると報じた。共産党一党独裁のキューバの体制転換を狙う圧力強化策の一環。複数の関係者の話としている。トランプ政権内で対キューバ強硬派のルビオ国務長官らが支持している一方、最終決定はしていない。キューバ経済が低迷する中、海上封鎖に踏み切れば人道危機を引き起こしかねないとの慎重意見