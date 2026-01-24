福井県では、記録的な大雪になっています。【映像】積雪の深さ（気象庁HP）W正午までの6時間に大野市九頭竜では37センチ、大野市下山では35センチの降雪を観測し、気象庁はさきほど、福井県に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。短時間で、急激に積雪が増えていて、大規模かつ深刻な交通障害が発生するおそれが高まっている状況です。不要不急の外出は避けるようにしてください。また停電や、集落の孤立などに