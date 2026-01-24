23日、島根・松江市で小学生の男の子が大型トラックにはねられ、死亡した。警察は、現場から走り去った50歳の運転手を過失運転致死の疑いで緊急逮捕した。逮捕されたのは、出雲市の会社員・堀内良夫容疑者（50）。堀内容疑者は、23日午後4時過ぎ、大型トラックを運転中、松江市の交差点で横断歩道を渡っていた小学生・青山莞大さん（8）をはね、死亡させたとして過失運転致死の疑いが持たれている。堀内容疑者はそのまま現場から走