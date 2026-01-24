タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希さん（29）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。10年前の2016年のピンク髪、制服姿などを披露した。「ギャルの聖地で憧れの109のショップ店員デビュー」木村さんは、「2016普通より遅れて高校を卒業して ギャルの聖地で憧れの109のショップ店員デビュー今でも大切に着ているDaTuRa」といい、2016年の写真のようで、ピンクの髪色で制服姿のショットを含む11枚の写真を投稿した。ま