◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）＝２４日、栗東トレセン古豪クラウンプライド（牡７歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）が、昨年のチャンピオンズＣ以来、約１年１か月ぶりにＪＲＡ重賞に出走する。この日は角馬場で入念に運動して、前日調整を終えた。松田助手は「７歳だけど充実期。やっと中身が出来て、大人の良さが出てきた」と手応えを示す。今週の追い切りでも、栗